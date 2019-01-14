الكونغرس يدرس استدعاء مترجمي ترامب للشهادة في قضية إخفائه محاضر اجتماعاته مع بوتين

يناقش محامو لجنتين في الكونغرس الأمريكي، إمكانية دعوة المترجمين الذين حضروا اجتماعات رئيسي روسيا والولايات المتحدة للشهادة ، وفقا لما ذكرته قناة ABC News، نقلا عن مصادرها.

إقرأ المزيد

ويعقد اجتماع المحامين الذين يمثلون لجان المخابرات والشؤون الخارجية في الكونغرس اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الأحد نقلا عن مصادرها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخفى عن الإدارة تفاصيل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ونتيجة لذلك لم تتضمن الملفات السرية في الولايات المتحدة على سجل مفصل واحد للمحادثات التي أجراها الرئيسان في خمسة أماكن متفرقة في العامين الماضيين.

ووفقا للصحيفة، فإن الحديث يدور على وجه الخصوص عن مقابلة ترامب مع بوتين عام 2017 في هامبورغ، وبعد ذلك أخذ الرئيس الأمريكي المحاضر المترجمة وطلب عدم مناقشة ما قيل مع أعضاء الإدارة.

وكما قال مصدر من لجنة الشؤون الخارجية لـ ABC News، فإن هذه القضية "تسببت في إثارة عدد من الأسئلة الجديدة".

وقال موظف في الكونغرس: "نحن ندرس العواقب القانونية المحتملة (استدعاء مترجمين للحوار) ونناقش الخيارات المتاحة".

ولاحظت القناة أنه بعد اجتماع يوليو بين بوتين وترامب في هلسنكي، حاول الديمقراطيون من لجنة الاستخبارات استدعاء المترجم الأمريكي، لكن الفكرة لم تجد دعمًا من الجمهوريين.

ويعتقد بعض الساسة الأمريكيين أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تخلق سابقة غير مرغوب فيها، لأن الإدارة الأمريكية المستقبلية ستجد في هذه الحالة صعوبة أكبر في التفاوض مع نظرائها الأجانب، حسبما تؤكد القناة.

وفي وقت سابق، أفيد بأن لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالشؤون الخارجية تعتزم عقد جلسات استماع حول اجتماعات الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي