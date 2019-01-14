الرئاسة التركية: نتوقع من واشنطن احترام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
Reuters Reinhard Krause
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تتوقع من واشنطن احترام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث أن أنقرة تعتبر الخلط بين الأكراد السوريين والميليشيات التركية خطأ فادحا.
Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 января 2019 г.
There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4
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