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الرئاسة التركية: نتوقع من واشنطن احترام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئاسة التركية: نتوقع من واشنطن احترام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أخبار العالم

الرئاسة التركية: نتوقع من واشنطن احترام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
Reuters Reinhard Krause
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تتوقع من واشنطن احترام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث أن أنقرة تعتبر الخلط بين الأكراد السوريين والميليشيات التركية خطأ فادحا.

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