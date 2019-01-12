البنتاغون يعلن مقتل قيادي بارز في الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش"

أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية خلال مداهمة بولاية ننكرهار.

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وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، أوبون ميندي، إن خطاب أمير قُتل خلال مداهمة بشرق ننكرهار في 10 يناير الجاري.

وأضاف في بيان أن أمير، الذي كان يُعرف بعدد من الأسماء، سهل تنفيذ هجمات كبرى وأمد مسلحي تنظيم "داعش" بالأسلحة ومواد صنع المتفجرات.

وقال ميندي "القضاء عليه يسهل حماية الأبرياء والمدنيين الأفغان من عنف الدولة الإسلامية في المستقبل ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار".

وتعد ننكرهار معقلا مهما لتنظيم "داعش" في أفغانستان، حيث تحول فرعه المحلي، المعروف، منذ العام 2015، باسم "ولاية خراسان"، إلى أحد أخطر التنظيمات المتطرفة في هذا البلد.

المصدر: رويترز