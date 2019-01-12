ترامب يستعين بموظفي أسلافه ويعين مستشارا سابقا لرونالد ريغان نائبا لبولتون

لجأ رئيس أمريكا، دونالد ترامب، للاستعانة بموظفي ومسؤولي إدارات جمهورية سابقة، بعدما أطاح سلوكه باستقرار إدارته وجعل موظفيها يفرون الواحد تلو الأخر، وآخرهم وزير دفاعه جيمس ماتيس.

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وقال البيت الأبيض يوم أمس الجمعة، إن الرئيس ترامب عين مستشار سلفه الجمهوري رونالد ريغان، تشارلز كابيرمان، نائبا أول لمستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي شغل هو نفسه عدة مناصب في إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش.

يعمل كابيرمان في نظام الأمن القومي منذ أكثر من أربعة عقود.فخلال إدارة رونالد ريغان، عمل في المكتب التنفيذي للرئيس، وفي وكالة ناسا الفضائية، وفي المجلس الرئاسي العام للرقابة على الأسلحة ونزع السلاح.

كما كان مستشارا لحملة ريغان الانتخابية لشؤون الدفاع والسياسة الخارجية.

وفي القطاع الخاص، شغل كابيرمان منصب نائب رئيس شركة بوينغ، ونائب رئيس قسم الفضاء في شركة لوكهيد مارتن. وكلا الشركتين من أكبر المقاولين المتعاونين مع البنتاغون.

وسيكون كابيرمان رابع شخص في هذا المنصب خلال أقل من عامين. فهو سيخلف ميرا ريكارديل ، التي غادرت إدارة ترامب في نهاية عام 2018 بعد صراع مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

المصدر: نوفوستي