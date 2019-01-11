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ترامب يتعهد بعدم إعلان حالة الطوارئ في الوقت الحالي

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ترامب يتعهد بعدم إعلان حالة الطوارئ في الوقت الحالي
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا في البيت الأبيض بشأن أمن الحدود الجنوبية
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمتنع عن إعلان حالة الطوارئ حاليا كوسيلة لإرغام الكونغرس على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإنهاء إغلاق الحكومة، في انتظار تحرك المشرعين.

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وقال ترامب خلال اجتماع عقد في المكتب البيضاوي بشأن أمن الحدود الجنوبية اليوم الجمعة: "نريد أن يقوم الكونغرس بعمله.. على المشرعين الديمقراطيين أن يرجعوا ويصوتوا".

وأضاف: "ما لا نتطلع إليه الآن هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية".

وجدد ترامب موقفه بأنه يملك الحق في إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني للاستفادة من الأموال المخصصة لأغراض أخرى في ميزانية الحكومة وتعبئتها لبناء الجدار، مؤكدا أنه لا ينوي الإسراع في إعلان حالة الطوارئ.

كما أكد استعداده للنظر في إجراء إصلاح شامل لنظام الهجرة، لكن بعد حصوله على تمويل للجدار، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وعرض الرئيس الأمريكي أمام الحضور صورة تظهر قسما جديدا من الجدار العازل صنع من الحديد واكتمل تشييده منذ قليل.

وتسبب الخلاف بين الرئيس الأمريكي والنواب الديمقراطيين في الكونغرس بشأن تخصيص التمويل لبناء الجدار الذي يطالب به ترامب في ميزانية الحكومة للعام المقبل، بعدم إقرار ميزانية الحكومة للعام المقبل، وبالتالي بالتوقف الجزئي لعمل عدد من المؤسسات الحكومية، بينها وزارات الخارجية والعدل والمواصلات والزراعة. 

المصدر:رويترز



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