ميركل: الاتفاق حول المهاجرين مع تركيا لا يسير على ما يرام

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا حول المهاجرين لا يعمل على ما يرام.

وقالت ميركل ردا على أسئلة الطلاب أثناء زيارتها لمدرسة ألمانية في أثينا باليونان بشأن الاتفاق، إنه "لا يعمل على ما يرام للأسف... ونظرا لأنه لا يعمل نحن نشهد هذا الوضع المتوتر في الجزر اليونانية".

وأضافت أن "المنظومة القانونية اليونانية معقدة للغاية وإرسال (المهاجرين) إلى الأماكن التي وصلوا منها لا يعمل".

وتابعت أن "الجميع يعرفون أنه بإمكان أي شخص بعد وصوله إلى جزيرة يونانية أن يصل إلى الجزء القاري من البلاد، وبعد الوصول إلى الجزء القاري يمكن الوصول إلى ألمانيا والسويد والنمسا أو أي بلد آخر، وبهذه الطريقة ندعم الهجرة غير الشرعية".

وأشارت ميركل إلى أنها بحثت هذه الأمور مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الذي التقته خلال زيارتها لليونان التي تستغرق يومين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفقا في عام 2016 على إعادة المهاجرين القادمين عبر تركيا إلى اليونان، والذين لا يحق لهم طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز