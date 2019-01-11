الاتحاد الألماني للصحفيين يدعو إلى عدم منح ترخيص لقناة Russia Today

دعا الاتحاد الألماني للصحفيين (DJV) الهيئات المشرفة على وسائل الإعلام في البلاد، إلى عدم إصدار ترخيص لقناة Russia Today لتبث عبر بوابة "RT Deutsch" الصادرة باللغة الألمانية.

وجاء في بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني: "يدعو الاتحاد الألماني للصحفيين، هيئات الإشراف على وسائل الإعلام الإقليمية، لعدم إعطاء قناة Russia Today ترخيص البث على موقع RT Deutsch".

وفي ألمانيا، RT Deutsch متاح فقط على شبكة الإنترنت، حيث يقدم شريط أخبار مكتوبة، وتسجيلات الفيديو.

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المصدر: تاس