بومبيو يرحب بمشاركة دمشق في العملية السياسية السورية

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بأنه، على خلاف سلفه ريكس تيلرسون، يرحب بمشاركة السلطات في دمشق بالعملية السياسية السورية.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، قال بومبيو: "نريد التأكد من أن كافة الحلول ستكون مطروحة عندما يفتح باب المناقشات السياسية. وأملنا كبير في أن نرغم اللاعبين السيئين في المنطقة، وهم الروس والإيرانيون، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، حيث ستحضر أيضا الحكومة السورية وجميع الأطراف المعنية التي ستشارك في المفاوضات وستبحث ملامح الهياكل السياسية في سوريا ما بعد الحرب الأهلية".

وأضاف أن الشعب السوري هو صاحب القرار "في نهاية المطاف"، بشأن تحديد رئيس الدولة المستقبلي.

المصدر: نوفوستي