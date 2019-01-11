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مسؤولون في البنتاغون بشأن الانسحاب من سوريا: نحن لا نتلقى الأوامر من بولتون!

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مسؤولون في البنتاغون بشأن الانسحاب من سوريا: نحن لا نتلقى الأوامر من بولتون!
AFP
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قال مسؤولون في البنتاغون إن الجيش الأمريكي يمضي قدما في خططه لسحب جميع القوات من سوريا تمشيا مع توجيهات البيت الأبيض، رغم أن الخلاف بين واشنطن وأنقرة قد يؤخر العملية.

ونقلت صحيفة "WSJ"عن مسؤول عسكريين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل تنفيذ خطة سحب قواتها من سوريا  طبقا للإعلان الصادر عن الرئيس دونالد ترامب.

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وأكد  البنتاغون في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي  جون بولتون بشأن وجود شروط مسبقة لتنفيذ سحب القوات الأمريكية من سوريا، أن تنفيذ خطة سحب الجيش من منطقة النزاع متواصل.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين في البنتاغون قولهم في هذا الشأن: "لم يتغير شيء. نحن لا ننفذ أوامر بولتون"، إضافة إلى تأكيدهم أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتلق أي أوامر جديدة بشأن سوريا من البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة أيضا في هذا السياق أنه تم إرسال مجموعة من سفن البحرية الأمريكية، بما في ذلك سفينة  الإنزال "USS Kearsarge"، لسحب القوات من سوريا إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى مشاركة الوحدات الأمريكية المتمركزة في قواعدها في الكويت والعراق في عملية الانسحاب .

المصدر: WSJ

 

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