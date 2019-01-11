ميركل: نتحمل مسؤولية الجرائم النازية التي ارتكبت في اليونان

صرحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال أول زيارة لها إلى أثينا منذ 2014، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا "تتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم" التي ارتكبها النازيون الألمان في اليونان.

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وقالت ميركل، حسب ترجمة يونانية لتصريحاتها التي بثتها القناة اليونانية العامة مباشرة: "نتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم التي ارتكبها القوميون الاشتراكيون (النازيون الألمان) في اليونان"، مؤكدة أن دعما من برلين لأثينا سيعود "بالفائدة على البلدين، اليونان وألمانيا".

وخلال محادثاتها مساء الخميس مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أشادت ميركل بتضحيات اليونانيين خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة واعترفت بشجاعة الحكومة اليونانية في قضية حسم الخلاف بشأن اسم مقدونيا.

وسعت المستشارة الألمانية خلال زيارتها لأثينا إلى تهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين التي اندلعت أثناء الأزمة اليونانية (2010-2014)، إذ إن ألمانيا ارتبطت في أذهان اليونانيين بسياسات التقشف الصارمة التي فرضت على اليونان لتجنب تخلفها عن دفع ديونها الضخمة وتفكك منطقة اليورو.

كما أجرت ميركل محادثات مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.

وستغادر المستشارة الألمانية أثينا بعيد ظهر اليوم الجمعة بعد محادثات مع زعيم المعارضة اليميني في حزب "الديمقراطية الجديدة" كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويشكل مطلب حصول اليونان على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال احتلال النازيين الألمان لهذا البلد (1941-1944)، جدلا قديما في اليونان أحيته أزمة الدين في السنوات الأخيرة.

وكان تقرير لهيئة المحاسبة اليونانية قدر في الماضي قيمة التعويضات المطلوبة بـ 162 مليار يورو.

وفي نظر برلين رسميا تمت تسوية قضية تعويضات الحرب العالمية الثانية نهائيا عبر معاهدات دولية، لكن بعض المسؤولين الألمان الحاليين يبدون أقل حزما.

المصدر: أ ف ب