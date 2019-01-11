سيناتور أمريكي يدعو ترامب لإعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، الرئيس دونالد ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وذلك للحصول على أموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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وجاء في بيان صدر عن غراهام الذي يعد حليفا هاما للرئيس ترامب في الكونغرس: "حان الوقت لأن يستخدم ترامب صلاحيات الطوارئ لبناء الجدار أو الحاجز على الحدود".

وأضاف أن الحزب الديمقراطي رفض حقا بحث مسألة بناء الجدار، الأمر الذي يعرقل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع الكونغرس بهذا الخصوص.

ومن الممكن أن يعلن ترامب حالة الطوارئ في بلاده ويحاول استخدامها للحصول على أموال من ميزانية البنتاغون التي قد تمت الموافقة عليها، لبناء الجدار على الحدود، إذ أن أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس رفضوا تخصيص أموال لتنفيذ هذا المشروع. وبسبب هذه الخلافات لم تنجح الإدارة الأمريكية في الموافقة على ميزانية عدد من وزارات الدولة، الأمر الذي يجعلها تعمل وفق الجدول الزمني المنخفض منذ 22 ديسمبر الماضي. وشملت هذه الظاهرة وزارات الخارجية والعدل والنقل والأمن الداخلي.. وغيرها.

المصدر: نوفوستي