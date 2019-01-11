بومبيو يخرج عن العرف الدبلوماسي في القاهرة ويوجه نقدا لاذعا لأوباما

في كلمة ألقاها في القاهرة وخرج فيها عن العرف الدبلوماسي، حيث تناول فيها الخلاقات الداخلية، وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نقدا لاذعا للرئيس السابق، باراك أوباما.

واتهم بومبيو في كلمته أمس الخميس، الرئيس الأمريكي السابق، بنشر الفوضى جراء تخليه عن الشرق الأوسط وتركه للإسلاميين المتشددين وللنفوذ الإيراني.

وقدم بومبيو أمريكا باعتبارها "قوة خير في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن سياسة أوباما جعلت الولايات المتحدة تحيد عن هذا الدور في الشرق الأوسط.

وانتقد بومبيو أيضا أوباما لسوء تقديره "قوة وضراوة التشدد الإسلامي" عندما أخفق في تقديم المساعدة المناسبة للمظاهرات الشعبية الحاشدة في إيران احتجاجا على نتائج الانتخابات عام 2009 والتي عرفت باسم "الحركة الخضراء".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه لعدم إقدام أوباما على قصف سوريا انتقاما لاستخدام القوات الحكومية أسلحة كيميائية في الحرب، بحسب تعبيره.

وقال بومبيو "ماذا تعلمنا من كل ذلك؟ تعلمنا أنه عندما تنسحب أمريكا تحل الفوضى. وعندما نهمل أصدقاءنا يتنامى السخط. وعندما نتشارك مع أعدائنا يتقدمون".

وأثارت كلمة الوزير انتقادات مسؤولين أمريكيين سابقين ومحللين، اتهموه باعتماد قراءة خاطئة للتاريخ والتغطية على رغبة ترامب بتقليص التزامات الولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: رويترز