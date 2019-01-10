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مدمرة أمريكية حاملة لصواريخ "توماهوك" تدخل بحر البلطيق

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مدمرة أمريكية حاملة لصواريخ
AFP TAMARA VAUGHN / US NAVY
مدمرة "غرايفلي" التابعة للقوات البحرية الأمريكية
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دخلت مدمرة "غرايفلي" التابعة للقوات البحرية الأمريكية مياه بحر البلطيق، حسب معطيات المواقع الخاصة بمراقبة الملاحة البحرية.

وتشير المعطيات إلى أن المدمرة عبرت المضائق الدنماركية ودخلت مياه بحر البلطيق صباح اليوم الخميس.

navy.mil
مدمرة "غرايفلي" الأمريكية تدخل ميناء كوبنهاغن الدنماركي

وفي وقت سابق، نشرت البحرية الأمريكية صورة لمدمرة "غرايفلي"، وهي في مياه بحر الشمال وتتوجه إلى ميناء كوبنهاغن الدنماركي.

وجدير بالذكر أن المدمرة المذكورة قادرة على حمل ما يصل إلى 56 صاروخا من نوع "توماهوك" يصل مداها إلى 1600 كلم، وهي مزودة أيضا بمنظومة "إيجيس" الصاروخية للدفاع الجوي.

وتعتبر مدمرة "غرايفلي" التابعة للأسطول السادس الأمريكي، السفينة الرئيسية للمجموعة البحرية الأولى لحلف الناتو.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة غادرت قاعدة نورفولك بولاية فرجينيا الأمريكية يوم 28 ديسمبر الماضي وتوجهت نحو أوروبا.

المصدر: وكالات

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