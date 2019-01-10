مدمرة أمريكية حاملة لصواريخ "توماهوك" تدخل بحر البلطيق
دخلت مدمرة "غرايفلي" التابعة للقوات البحرية الأمريكية مياه بحر البلطيق، حسب معطيات المواقع الخاصة بمراقبة الملاحة البحرية.
وتشير المعطيات إلى أن المدمرة عبرت المضائق الدنماركية ودخلت مياه بحر البلطيق صباح اليوم الخميس.
وفي وقت سابق، نشرت البحرية الأمريكية صورة لمدمرة "غرايفلي"، وهي في مياه بحر الشمال وتتوجه إلى ميناء كوبنهاغن الدنماركي.
The #USNavy photos of the day: #USSGravely transits the #NorthSea, a Sailor works on F/A-18E Super Hornet, #USSAnchorage gets vertically-replenished, and @INDOPACOM commander Adm. Phil Davidson takes questions in New Delhi, #India!— U.S. Navy (@USNavy) January 9, 2019
Info and download: https://t.co/6QmONUFx08pic.twitter.com/uapitHhwEG
وجدير بالذكر أن المدمرة المذكورة قادرة على حمل ما يصل إلى 56 صاروخا من نوع "توماهوك" يصل مداها إلى 1600 كلم، وهي مزودة أيضا بمنظومة "إيجيس" الصاروخية للدفاع الجوي.
وتعتبر مدمرة "غرايفلي" التابعة للأسطول السادس الأمريكي، السفينة الرئيسية للمجموعة البحرية الأولى لحلف الناتو.
وتجدر الإشارة إلى أن السفينة غادرت قاعدة نورفولك بولاية فرجينيا الأمريكية يوم 28 ديسمبر الماضي وتوجهت نحو أوروبا.
المصدر: وكالات