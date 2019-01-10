الخارجية الأمريكية لـ"RT": يجب أن نعمل مع الدول العربية لمواجهة المشروع الإمبراطوري الإيراني

دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ناثان تك، في حديث لقناة "RT"، الدول العربية إلى العمل مع بلاده لمواجهة ما وصفه بالمشروع الإمبراطوري الإيراني في الشرق الأوسط.

وأوضح تك: "بالنسبة لإيران لدى الولايات المتحدة مطالب بسيطة جدا، على إيران أن تتوقف عن نشر الفوضى في سوريا واليمن وأماكن أخرى، وتجمد تطوير الصواريخ الباليستية التي تهدد الدول الخليجية، والكثير من الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار".

وتابع: "نحن نريد فقط أن تتصرف إيران كدولة طبيعية تحترم الأعراف الدولية، وللأسف هي لا تحترمها، ولذلك يجب أن نعمل مع الدول العربية من أجل بناء سد منيع لمواجهة المشروع الإمبراطوري الإيراني في المنطقة".

وأشار مع ذلك إلى أن التحذير من الفوضى في الشرق الأوسط الذي جرى اليوم على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، معناه أن على الولايات المتحدة لعب دور قيادي وأساسي في المنطقة لمواجهة التهديدات هناك بالتعاون مع حلفائها خاصة الدول العربية.

من جهة أخرى، اعتبر تك أنه لا يوجد أي تغير في الموقف الأمريكي حول موضوع الانسحاب من الأراضي السورية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة على تواصل وثيق مع تركيا لضمان الاستقرار في شمال سوريا.

كما تعهد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بألا تتخلى بلاده عن شركائها في سوريا.

المصدر: RT