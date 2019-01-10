فوز مرشح المعارضة بالانتخابات الرئاسية في الكونغو الديموقراطية

أعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية أن مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 30 ديسمبر الماضي.

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وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كورناي نانغا، إنه "بحصوله على 7 ملايين و51 ألفا و13 صوتا صحيحا، أي 38,57% من أصوات المقترعين، يعلن مؤقتا انتخاب فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسا لجمهورية الكونغو الديموقراطية".

وعلى الرغم من أن هذه النتيجة الرسمية مؤقتة ويمكن الطعن بها أمام المحكمة الدستورية، إلا أنها تعتبر تاريخية على أكثر من صعيد، فهذه أول مرة يفوز بها مرشح للمعارضة بالرئاسة في أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى منذ انتخب جوزيف كابيلا رئيسا في 2006 وأعيد انتخابه في 2012.

كما أنها أول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية على التنحي احتراما للدستور وليس تحت قوة السلاح، ذلك أن الدستور منع كابيلا من الترشح لولاية ثالثة.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري، ما يعني أن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير.

المصدر: أ ف ب