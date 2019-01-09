مادورو يتوعد دول "مجموعة ليما" برد قاس ويمهلها 48 ساعة

هدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دول "مجموعة ليما" برد دبلوماسي قاس على عدم اعترافها بولايته الجديدة كرئيس لفنزويلا، وأمهلها 48 ساعة لتغيير الموقف.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسليم مذكرات احتجاج لكافة حكومات مجموعة ليما، ونحن نطالب فيها بتغيير موقفها من فنزويلا خلال 48 ساعة، وإلا فستتخذ حكومة فنزويلا إجراءات دبلوماسية عاجلة وقاسية لحماية سيادة ووحدة أراضي وكرامة بلادنا".

وأكدت الخارجية الفنزويلية في حسابها على موقع "تويتر" أن وزير الخارجية خورخيه أرياسا، وبتكليف من الرئيس مادورو سلم مذكرات الاحتجاج لدول مجموعة ليما "ردا على التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا والمحاولات للإساءة إلى سيادتنا".

وتم تسليم مذكرات الاحتجاج لممثلي كل من الأرجنتين والبرازيل وغواتيمالا وهندوراس وكندا وكولومبيا وكوستا ريكا وبنما والباراغواي والبيرو وتشيلي.

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وجدير بالذكر أن "مجموعة ليما"، التي تضم 14 دولة من دول أمريكا اللاتينية أعلنت يوم 4 يناير الجاري عدم اعترافها بولاية مادورو الرئاسية الجديدة، التي تبدأ رسميا يوم 10 يناير الجاري، وطالبته بتسليم السلطة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة.

ووقعت على البيان بهذا الصدد كافة دول المجموعة باستثناء المكسيك. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتبر الجمعية الوطنية الممثل الشرعي الوحيد لشعب فنزويلا.

يذكر أن الولاية الجديدة لمادورو من المقرر أن تستمر 6 سنوات، وذلك بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، والتي قاطعها معظم قوى المعارضة ولم تعترف بنتائجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: وكالات