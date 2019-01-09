الجيش البريطاني ينتشر في مطار هيثرو بلندن

نشر الجيش البريطاني في مطار هيثرو اللندني، إثر الاضطرابات التي سببتها مساء الثلاثاء طائرة مسيرة أدت إلى تعليق بعض الرحلات المغادرة بشكل مؤقت.

وكتب وزير الدفاع غافين وليامسون على "تويتر"، "الليلة الماضية، وبطلب من شرطة لندن، نشرت قواتنا المسلحة لمساعدتها ودعمها".

Last night, at the request of the Metropolitan Police, our Armed Forces deployed to assist and support them. Our Armed Forces are always there when needed, ready to support the civilian authorities with our capabilities. #Defencehttps://t.co/HUTXFTAs0M — Gavin Williamson MP (@GavinWilliamson) 9. ledna 2019

وأعلنت سكوتلانديارد، أن "ضباطا من الشرطة بين الأشخاص الذين رأوا الطائرة المسيرة وفتح تحقيق جنائي بالحادث"، وأضافت، "نقوم بأعمال بحث معمقة في محيط المطار بهدف تحديد هوية أي شخص قد يكون مسؤولا" عن ذلك.

من جهته، قال قائد شرطة لندن ستيوارت كوندي، إن "مساعدة عسكرية وضعت في التصرف من أجل دعمنا. لكننا لن نقدم أية تفاصيل حول التكتيك المحتمل اعتماده لأن ذلك لا يمكن إلا أن يسيء إلى فاعليته".

وأضاف، "سيتم استخدام وسائل تهدف إلى رصد سريع ووقف أي تحرك غير قانوني للطائرات المسيرة".

وأعلن مطار هيثرو الثلاثاء، عن اتخاذ ما أسماه "إجراء احترازيا، أوقفنا جميع الرحلات المغادرة، لحين الوقوف على حيثيات الحادث، ونعتذر للمسافرين عن أي ازعاج".

Flights at Heathrow are operating normally. Our focus is always the safety of our passengers and colleagues and we apologise to those passengers whose journeys have been unfairly affected this evening. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 8. ledna 2019

وكان حادث مماثل أشاع فوضى في حركة النقل في مطار غاتويك، ثاني أكبر مطار في بريطانيا، والواقع جنوب لندن في ديسمبر الماضي، وعلى مدى ثلاثة أيام، ألغيت خلالها ألف رحلة أو جرى تغيير مسارها ما أثر على 140 ألف مسافر، واستدعي الجيش أيضا أنذاك لضمان أمن الموقع.

وأعلنت الحكومة البريطانية، مطلع الأسبوع الجاري، عن إجراءات معززة ضد الطائرات المسيرة بعدما واجهت انتقادات بسبب عدم أخذها على محمل الجد المخاطر التي يمكن أن تشكلها مثل هذه الطائرات، وتم حظر الطائرات المسيرة في محيط المطارات ولمسافة 5 كلم.

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المصدر: أ ف ب