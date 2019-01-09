الكرملين يعلن قرب زيارة أردوغان إلى روسيا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن التحضير مستمر لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو في القريب، مشيرا إلى أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف ردا على سؤال عن موعد زيارة أردوغان: "في وقت قريب، إن لم نقل الأقرب، ننتظر زيارته ونحضر لها. مع ذلك، لم يتحدد أي موعد بعد" لهذه الزيارة.

وأعلنت الرئاسة التركية في وقت سابق، أن أردوغان يعتزم زيارة روسيا في يناير الحالي.

المصدر: الوكالات