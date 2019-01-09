إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الكونغولية خلال يومين

أعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية مساء الثلاثاء، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل 10 أيام، ستعلن في غضون 24 إلى 48 ساعة.

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وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كورناي نانغا إن "العمل ضخم ولا يمكن إنجازه في بضع ساعات، وإن اللجنة تعتزم تخصيص ما بين 24 إلى 48 ساعة لهذا العمل، قبل الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

وكتبت اللجنة على "تويتر": "الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بدأت مساء الثلاثاء سلسلة مداولات ومشاورات ستنشر في نهايتها النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

وأجريت الانتخابات في 30 ديسمبر الماضي، إذ خاضها 21 مرشحا تنافسوا على خلافة الرئيس جوزف كابيلا الذي حكم البلاد لنحو 18 عاما ولم يترشح لولاية جديدة.

وتنافس في الانتخابات مرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري، واثنان من مرشحي المعارضة هما فيليكس تشيسيكيدي السياسي المخضرم، ومارتن فايولو الذي دخل مؤخرا معترك السياسة.

ورغم أن الانتخابات كانت هادئة نسبيا، إلا أن التوتر في البلاد يتزايد كلما تأخر الإعلان عن النتيجة لاسيما وأن المعارضة تخشى حصول تلاعب في النتيجة لصالح مرشح السلطة.

المصدر: وكالات