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إسرائيل تعلن هي الأخرى أن دولة أجنبية تنوي التدخل في انتخاباتها المقبلة!

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إسرائيل تعلن هي الأخرى أن دولة أجنبية تنوي التدخل في انتخاباتها المقبلة!
Reuters
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وصل هاجس التدخل الأجنبي في الانتخابات إلى إسرائيل، حيث أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي ناداف أرغمان أن دولة أجنبية تنوي التدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

ونقلت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية عن أرغمان قوله إن هذا التدخل الذي يستهدف الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 9 أبريل المقبل، يمكن أن يجري على شكل هجمات إلكترونية ينفذها قراصنة.

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مصادر: تحقيق جديد في تدخل السعودية والإمارات وإسرائيل في الانتخابات الأمريكية

اللافت أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية وفق المصدر، قامت بحذف مضمون هذا التحذير الذي صدر عن رئيس جهاز "الشاباك" خلال مؤتمر عقد بجامعة تل أبيب، واكتفت فقط بالسماح بنشر إعلانه أن دولة أجنبية تنوي التدخل في الانتخابات من دون تفاصيل أخرى.

المصدر:i24NEWS

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