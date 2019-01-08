 
مباشر

طالب ألماني يقر بقرصنة وتسريب بيانات ميركل وشخصيات عامة

أخبار العالم

طالب ألماني يقر بقرصنة وتسريب بيانات ميركل وشخصيات عامة
Reuters Ints Kalnins
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lans

قالت الشرطة الألمانية إن طالبا اعترف بتنفيذه أكبر عملية تسلل وتسريب إلكتروني للبيانات في تاريخ ألمانيا، كان ضحيتها ساسة من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصحفيون.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن عملية التسلل سببت حرجا بالغا لسلطات الأمن الإلكتروني في ألمانيا بسبب ضخامة الجريمة الالكترونية.

ولم تعلن الشرطة اسم الشاب البالغ 20 عاما لكنها ذكرت أنه يعيش مع والديه، مؤكدة أنه ليس خبيرا في الكمبيوتر.

إقرأ المزيد
ألمانيا.. عملية اختراق ونشر بيانات شخصية تطال "ميركل" ومئات السياسيين الكبار

وبالرغم من ذلك، فقد تمكن الشاب من التسلل إلى بيانات ووثائق شخصية لنحو ألف شخص، منهم ميركل وساسة وصحفيون، وقام بتسريبها.

وأُلقي القبض على الشاب بعدما فتشت الشرطة منزلا في ولاية هيسه بوسط ألمانيا مساء يوم الأحد. وصادر المحققون جهاز كمبيوتر، كان المشتبه به أخفاه قبل يومين من عملية التفتيش، ونسخة بيانات مخزنة.

وأطلقت الشرطة سراح المشتبه به الذي أبدى تعاونا مع المحققين.

وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في بيان "أثناء الاستجواب اعترف المتهم بأنه عمل منفردا فيما يتعلق بالتجسس على البيانات ونشرها دون تصريح".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الفتاة السعودية الهاربة.. إليك القصة الكاملة