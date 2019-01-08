صحيفة: خبر سار بانتظار ملك ماليزيا المتنحي وزوجته الروسية

كشفت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" أن ملك ماليزيا المتنحي، محمد الخامس، وزوجته الروسية، صاحبة لقب "ملكة جمال موسكو-2015"، أوكسانا فويفودينا، ينتظران أول مولود لهما.

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وذكرت الصحيفة أن الزوجين زارا إحدى عيادات الخصوبة في ألمانيا، استعدادا ليصبحا والدين لأول مرة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر غير رسمية، أن أوكسانا (25 عاما) في حالة الحمل، مشيرة إلى أن الملك الماليزي السابق الذي كان متزوجا قبل 10 سنوات ليس لديه أطفال.

ويأتي هذا الخبر بعد يومين من إعلان السلطان محمد الخامس تنازله عن العرش بعد عامين فقط من توليه السلطة، في سابقة تعد الأولى في تاريخ البلاد.

ونقلت "كومسومولسكايا برافدا" عن أندريه غورباتينكو، والد أوكسانا، وهو جراح عظام يعيش في مدينة "روستوف-على-الدون" جنوبي روسيا، قوله "نحن بخير، كل شيء يسير كما ينبغي".

وسبق أن روى غورباتينكو للصحيفة بعض تفاصيل تواصله مع زوج ابنته، وقال إنه شعر بالاطمئنان على أوكسانا فور التعرف على الملك الماليزي السابق، الربيع الماضي.

ووصف والد أوكسانا زوجها بأنه "إنسان رائع، ذكي ومؤدب ومثقف ومتعلم"، معبرا عن ترحيبه باختيار ابنته واعتناقها الإسلام.

وقد تزوج الملك الماليزي السابق من أوكسانا فويفودينا أواخر الخريف الماضي وأقاما حفل الزفاف في 22 نوفمبر بموسكو.

المصدر: صحيفة "كومسامولسكايا برافدا"