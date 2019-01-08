الحكومة الألمانية تندد بـ "الهجوم الوحشي" على نائب من اليمين المتطرف

دانت الحكومة الألمانية والمستشارة أنغيلا ميركل بشدة الهجوم الذي تعرض له نائب عن حزب "البديل لألمانيا" من أقصى اليمين.

وقال شتيفن سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية والحكومة عبر تغريدة في "تويتر" اليوم الثلاثاء: "يجب إدانة الهجوم الوحشي بشدة على عضو البوندستاغ فرانك ماغنيتس، ونأمل بأن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الجناة بسرعة".

Der brutale Angriff auf den Bundestagsabgeordneten Frank #Magnitz in Bremen ist scharf zu verurteilen. Hoffentlich gelingt es der Polizei rasch, die Täter zu fassen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 8 января 2019 г.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن فرانك ماغنيتس (66 عاما)، رئيس مكتب حزب "البديل لألمانيا" في مدينة بريمن والنائب في البرلمان الألماني تعرض للهجوم في المدينة المذكورة أمس الاثنين، على يد ثلاثة رجال ملثمين.

ونشر "البديل لألمانيا" صورة لماغنيتس وهو يرقد فاقدا للوعي في المستشفى، متورم الوجه وينزف من جرح عميق في جبهته.

Frank Magnitz, Germany's AfD party chairman ‘beaten nearly to death’ in assassination attempt https://t.co/OLrkPerj5f — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 8, 2019

ونظرا لمكانة النائب فقد أعرب الأمن الألماني عن اعتقاده بأن الاعتداء "له دوافع سياسية".

وأضاف الحزب "ضربوه بعصي خشبية حتى فقد وعيه ثم قاموا بركله وهو ملقى على الأرض".

وسيرقد ماغنيتس في المستشفى طيلة الأسبوع.

المصدر: أ ف ب