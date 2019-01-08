ظريف.. صور ترامب ومأموريه تسرد ألف حكاية

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقاده لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة، واصفا إياها بالفاشلة.

ونشر ظريف تغریدة على موقع "تویتر" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاريه وهم يرتدون نظارات افتراضية، وقال: "يقولون إن الصورة تسرد ألف حكاية، وهذه الصورة تحمل في جعبتها أكثر من ألف حكاية تسردها لنا، حول عقود من السياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة".

It's said a picture says a thousand words. This picture, however, says more than a thousand words about decades of failed US policies in our region.



In the valley of the blind, even those with VR glasses are still blind. pic.twitter.com/Tyip6iKbFl — Javad Zarif (@JZarif) ٧ يناير ٢٠١٩

وتابع عن الصورة: "في وادي المكفوفين. حتى أولئك الذين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي هم عميان".

Mr Zariaf , this picture says a million words or about blindness ; but about decades of ill intentions , hegemonic aims and misrepresentation of a proud nation . Iran is one thing and you guys are another pic.twitter.com/5wP7eWotQm — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٧ يناير ٢٠١٩

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ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد على ظريف، بصورة للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، وقال: "السيد ظريف، هذه الصورة تقول مليون كلمة عن العمى، بل عن عقود من سوء النوايا وأهداف الهيمنة وتحريف لأمة فخورة. إيران أمر وأنتم يا رفاق أمر آخر".

المصدر: "تويتر"