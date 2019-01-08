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ظريف.. صور ترامب ومأموريه تسرد ألف حكاية

أخبار العالم

ظريف.. صور ترامب ومأموريه تسرد ألف حكاية
SALVATORE DI NOLFI / POOL / AFP
محمد جواد ظريف
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جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقاده لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة، واصفا إياها بالفاشلة.

ونشر ظريف تغریدة على موقع "تویتر" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاريه وهم يرتدون نظارات افتراضية، وقال: "يقولون إن الصورة تسرد ألف حكاية، وهذه الصورة تحمل في جعبتها أكثر من ألف حكاية تسردها لنا، حول عقود من السياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة".

وتابع عن الصورة: "في وادي المكفوفين. حتى أولئك الذين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي هم عميان".

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ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد على ظريف، بصورة للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، وقال: "السيد ظريف، هذه الصورة تقول مليون كلمة عن العمى، بل عن عقود من سوء النوايا وأهداف الهيمنة وتحريف لأمة فخورة. إيران أمر وأنتم يا رفاق أمر آخر".

المصدر: "تويتر"

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