ترامب وماكرون يجددان رفضهما لأي هجوم كيميائي في سوريا

بحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون عشية الانسحاب الأمريكي من سوريا الوضع في هذا البلد، وشددا على عدم جواز استخدام الأسلحة الكيمياوية هناك.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض: "بحث الزعيمان تطورات الأزمة السورية، وأكدا على التزام الولايات المتحدة وفرنسا بسحق داعش، وبحثا خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل منسق وواع وواضح، وأكدا رفض بلديهما القاطع لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا".

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده قدمت لحلفائها توضيحات مفصلة حول انسحابها من سوريا.

المصدر: نوفوستي