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حادث خطير لمقاتلة إسرائيلية من طراز F15

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حادث خطير لمقاتلة إسرائيلية من طراز F15
AFP JACK GUEZ
مقاتلة إسرائيلية من طراز F15
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلة F15 تابعة له فقدت غطاء قمرة القيادة خلال تحليقها على ارتفاع يزيد عن 9 كلم، لكن طاقمها تمكّن من الهبوط بها بسلامة، رغم قسوة الصقيع وشدة الرياح.

وفي تسجيل صوتي لما دار داخل قمرة القيادة خلال الحادثة التي وقعت في 2 يناير، يسمع صراخ الطيار وملاحه، كما يسمع في خلفية التسجيل عصف الرياح وهدير المحرك، وسط درجات حرارة وصلت إلى 45 تحت الصفر، بحسب البيان الصادر عن الجيش، اليوم الاثنين.

وفي التسجيل يسأل الملاح قائد الطائرة "هل أنت بخير؟"، ليرد الأخير "نعم أنا بخير".

ثم يقوم قائد الطائرة بالتبليغ عن الحادث ويقول عبر الجهاز اللاسلكي "لقد فقدنا غطاء قمرة القيادة ونباشر عملية الهبوط في أقرب قاعدة"، قبل أن يبلغ المراقبين الجويين بتوجهه إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية في جنوب إسرائيل.

وأوضح بيان الجيش أن المقاتلة تمكنت من الهبوط بسلام، مضيفا أن رئيس أركان سلاح الجو أمر بوقف الطلعات التدريبية لمقاتلات F15 بانتظار إجراء تحقيق في الحادث.

المصدر: أ ف ب

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