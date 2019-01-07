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البيت الأبيض: ترامب سيتفقد حدودنا مع المكسيك يوم الخميس

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البيت الأبيض: ترامب سيتفقد حدودنا مع المكسيك يوم الخميس
AFP
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه الخميس القادم للحدود الجنوبية، مع استمرار أزمة "الإغلاق الحكومي" منذ أكثر من أسبوعين بسبب الخلاف بشأن بناء جدار فاصل مع المكسيك.

وكتبت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز على حسابها في "تويتر" اليوم الاثنين: "الرئيس دونالد ترامب سيزور الحدود الجنوبية يوم الخميس للقاء العاملين في الخطوط الأمامية لأزمة الأمن القومي والأزمة الإنسانية".

وأشارت ساندرز إلى أن تفاصيل رحلة ترامب سيعلن عنها قريبا.

ومنذ الـ22 ديسمبر الماضي اضطر نحو ربع المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة إلى التوقف عن العمل جراء فشل النواب الديمقراطيين في الكونغرس والرئيس في التوصل إلى اتفاق بشأن إدراج أموال إضافية وقدرها 5.6 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الأمني الفاصل على الحدود مع المكسيك في الميزانية المؤقتة للحكومة، وهو ما يطالب به ترامب.

المصدر: RT + وكالات

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