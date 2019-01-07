نائب رئيس الوزراء الإيطالي يعلن تأييده لاحتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، مؤكدا استعداد حركة "الخمس نجوم" التي يتزعمها لدعم المحتجين.

إقرأ المزيد

وقال السياسي الإيطالي في بيان نشره موقع "الخمس نجوم"، اليوم الأربعاء: "يا أيها السترات الصفراء، لا تستسلموا، ونحن في إيطاليا نتابع نضالكم منذ أول ظهوركم. إننا نعلم ما يغذي روحكم وسبب خروجكم إلى الشوارع من أجل إسماع صوتكم".

وأضاف أن حركته السياسية مستعدة لدعم المحتجين الفرنسيين "إذا لزم الأمر".

فيما ذكرت صحيفة Daily Telegraph أن وزير الداخلية الإيطالي، نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، أعرب هو الآخر عن دعمه لحق المواطنين الفرنسيين في التعبير عن احتجاجهم على أوضاعهم، مع أنه شدد على نبذه للعنف.

وفي وقت سابق أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعمال العنف التي تشوب احتجاجات "السترات الصفراء" في البلاد، داعيا إلى بناء حوار يسن السلطات والمتظاهرين.

وتشهد فرنسا، على امتداد الأسابيع الثمانية الأخيرة، مظاهرات نظمتها حركة "السترات الصفراء" احتجاجا على رفع أسعار الوقود وإصلاحات عدة تمارسها الحكومة الفرنسية.

وشارك في مسيرات السبت الماضي أكثر من 280 ألف متظاهر، ورافقت الاحتجاجات في العاصمة باريس وجميع أنحاء فرنسا اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن استخدمت خلالهاالشرطة الهراوات والغاز المسيل للدوم وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

المصدر: RT