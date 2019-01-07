الإعلان عن وظيفة الأحلام في الولايات المتحدة وتسجيل إقبال ضعيف عليها

أعلن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن وظيفة شاغرة لناظر منارة في جزيرة قريبة من سان فرانسيسكو على ساحل المحيط الهادئ براتب قدره 130 ألف دولار سنويا.

وقال موقع Travel and Leisure، إن المنارة تقع قرب فندق صغير على الجزيرة المذكورة وذكر أن الموظفين الحاليين فيها قرروا الاستقالة والعودة إلى البر للعيش هناك.

وتفضل الإدارة استخدام أسرة مكونة من زوجين، وتعرض عليهما راتبا سنويا قدره 130 ألف دولار بالإضافة إلى السكن والغذاء.

ويلاحظ بشكل خاص أن الجزيرة تفتقر للخدمات التي باتت معتادة في وقتنا الحاضر، كالإنترنت والتلفزيون.

ويجب على العاملين، أن يكونوا مستعدين للقيام بكل الأعمال اللازمة لصيانة المنارة والفندق الملحق بها، وتنفيذ أعمال المحاسبة المالية وتوصيل الضيوف من وإلى الجزيرة الواقع في المحيط الهادئ.

المصدر: لينتا رو