إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي للاشتباه بنيتها طعن إسرائيليين في الضفة

أصيبت فتاة فلسطينية بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي، للاشتباه بمحاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز زعترة العسكري جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة من سكان محافظة طولكرم، وأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار عليها وأصابوها في ساقها بعدة طلقات قبل أن يعتقلوها.

#عاجل | شهود عيان: إصابة فتاة في قدمها واعتقالها على حاجز زعترة جنوبي نابلس، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها. — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) ٧ يناير ٢٠١٩

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القوات الإسرائيلية منعت اقتراب سيارات الإسعاف من المكان، واستقدمت تعزيزات كبيرة إلى الحاجز وأغلقته من كلا الاتجاهين.

ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان أن الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه الفتاة ولم يكن في يديها أي مواد أو آلات حادة تثير الشبهة بنيتها الطعن.

جنود الاحتلال يطلقون النار على فتاة فلسطينية بالقرب من حاجز زعترا جنوب نابلس، بدعوى عدم التوقف استجابة لأوامر الجنود. pic.twitter.com/kVyCyI6Vly — kareem Asakrah (@kasakrah) ٧ يناير ٢٠١٩

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية