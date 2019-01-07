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إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي للاشتباه بنيتها طعن إسرائيليين في الضفة

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إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي للاشتباه بنيتها طعن إسرائيليين في الضفة
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أصيبت فتاة فلسطينية بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي، للاشتباه بمحاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز زعترة العسكري جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة من سكان محافظة طولكرم، وأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار عليها وأصابوها في ساقها بعدة طلقات قبل أن يعتقلوها.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القوات الإسرائيلية منعت اقتراب سيارات الإسعاف من المكان، واستقدمت تعزيزات كبيرة إلى الحاجز وأغلقته من كلا الاتجاهين.

ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان أن الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه الفتاة ولم يكن في يديها أي مواد أو آلات حادة تثير الشبهة بنيتها الطعن.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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