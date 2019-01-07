حصيلة ضحايا انهيارات التربة في إندونيسيا تفوق الـ30 شخصا

ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" نقلا عن السلطات المحلية، أن عدد ضحايا انهيارات التربة الأسبوع الماضي غربي إندونيسيا، قد وصل إلى 31 شخصا.

وقال سوتوبو بورفو نوغروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن فرق البحث والإنقاذ تكثف جهودها اليوم، للعثور على المفقودين.

وأشار إلى أن الكارثة المذكورة مسّت مئة شخص، توفي منهم 31 شخصا وأصيب 3 آخرون، فيما بات 64 شخصا خارج دائرة الخطر، ولا يزال مصير شخصين مجهولا.

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ووقع انهيار للتربة في مقاطعة جاوة الغربية في 31 ديسمبر ابتلعت 34 منزلا، فيما تؤكد السلطات المحلية، أن سبب الكارثة كان هطول الأمطار الغزير الذي سبق الحادث.

المصدر: نوفوستي