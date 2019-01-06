العثور على سجين أمريكي محكوم بالإعدام منتحرا داخل زنزانته

عثر مسؤولون في قسم شرطة "إيلي" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، على سجين مدان بالإعدام يدعى سكوت ريموند دوزير (48 عاما)، مذبوحا داخل زنزانته.

وكشفت التحقيقات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي نقلت الخبر، أن "سكوت قتل نفسه السبت الماضي بشفرة حلاقة، حصل عليها بطريقة غامضة".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم قسم شرطة "بروك سانتينا"، أن سكوت حكم عليه بالإعدام مرتين ولم ينفذ، بسبب إدانته بالمخدرات، مضيفة أن سكوت كان يردد مرارا أنه يريد الموت الآن بدلا من أن يعيش بقية حياته في السجن.

وقال دوزير، عقب الحكم عليه بالإعدام للمرة الثانية: "لقد كنت واضحا جدا بشأن رغبتي في الإعدام.. حتى لو كانت المعاناة أمرا حتميا".

وامتنع توماس إريكسون محامي سكوت عن التعليق على الواقعة.

المصدر: وكالات