طهران تجدد انتقادها بروكسل على المماطلة في استحداث آلية بديلة عن نظام SWIFT

انتقدت طهران تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الآلية المالية، التي تسمح بمواصلة التعاون مع إيران رغم العقوبات الأمريكية ضدها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن بلاده "تعتبر أوروبا، المسؤولة عن عدم تنفيذ الآلية المالية التي يجب أن تحل محل نظام SWIFT".

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وأضاف في حديث نقلته وكالة إيرنا، إن "الأوروبيين هم الطرف المقصر ولذلك يجب عليهم التفكير بعواقب هذا القرار" وشدد على أن بلاده تلتزم حتى الآن بكافة تعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وأضاف قاسمي أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تدفع ثمن استقلالها المالي عن الولايات المتحدة واتخاذ قرارها الاستراتيجي، لأن صبر إيران بدأ ينفد.

وفي 21 نوفمبر، أعلن عن تحضير إيران والاتحاد الأوروبي لوضع آليات مالية جديدة وإطلاق قناة اتصال وتحويل بين البنوك (SPV)، تحل محل نظام SWIFT وتسمح بتجاوز العقوبات الأمريكية ضد طهران.

المصدر: وكالات