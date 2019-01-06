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وفاة وزير دفاع أمريكي سابق عن عمر ناهز 91 عاما

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وفاة وزير دفاع أمريكي سابق عن عمر ناهز 91 عاما
Reuters Handout
هارولد براون
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توفي في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق هارولد براون عن عمر ناهز 91 عاما.

وذكرت مؤسسة "راند كوربوريشن" لأبحاث السياسة العامة ومقرها في سانتا مونيكا حيث عمل براون في مجلس إدارتها حتى وفاته، أنه توفي في منزله بولاية كاليفورنيا، بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

ونعى رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي مايكل ريتش، وزير الدفاع براون، وقال: "كان أيضا معلما ومؤلفا قدم إسهامات هائلة لرفد العلم وأمن الأمة".

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وتولى براون حقيبة الدفاع إبان رئاسة جيمي كارتر عام 1977، وبمساعدته تم التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر بمنتجع كامب ديفيد عام 1979 في واشنطن، التي وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، والرئيس المصري محمد أنور السادات.

وترك براون البنتاغون عام 1981 وهو يشعر بخيبة أمل شديدة لعدم قدرته على إقناع مجلس الشيوخ بالتصديق على معاهدة الحد من الأسلحة النووية التي تم التوصل إليها مع الاتحاد السوفيتي عام 1979.

المصدر: وكالات

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