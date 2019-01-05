مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ينعقد برئاسة جديدة

عقد مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني أول اجتماع له برئاسة آية الله صادق آمُلي لاريجاني صباح اليوم السبت.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئي أصدر مرسوماً في 30 ديسمبر 2018 يقضي بتعيين آية الله صادق آملي لاريجاني رئيساً للمجمع.

ويتولى صادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية وتم تعيينه بقرار خامنئي في رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضوية مجلس صيانة الدستور.

المصدر: إرنا