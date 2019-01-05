 
مباشر

ترامب ينفي احتمال تكليف الديمقراطي جيم ويب بحقيبة الدفاع

أخبار العالم

ترامب ينفي احتمال تكليف الديمقراطي جيم ويب بحقيبة الدفاع
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la6t

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، حول أن إدارته تنظر في تعيين الديمقراطي جيم ويب وزيرا للدفاع .

وكتب ترامب على "تويتر": "القصة في نيويورك تايمز" بأنه يتم النظر حاليا في تعيين جيب ويب  وزيرا للدفاع، أخبار زائفة. أنا متأكد من أنه رجل جيد، لكنني لا أعرف جيم ولم أقابله قط... وباتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع، يقوم بعمل رائع!".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، ورئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب
ترامب يهاجم ماتيس: أنا عمليا أقلته

وذكرت "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن إدارة ترامب تدرس ترشيح جيم ويب، الذي شغل منصب وزير البحرية في عهد الرئيس رونالد ريغان، لتولي حقيبة الدفاع.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد استقال مؤخرا عقب قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، ونصف القوة الأمريكية من أفغانستان.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض