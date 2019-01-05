ترامب ينفي احتمال تكليف الديمقراطي جيم ويب بحقيبة الدفاع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، حول أن إدارته تنظر في تعيين الديمقراطي جيم ويب وزيرا للدفاع .

وكتب ترامب على "تويتر": "القصة في نيويورك تايمز" بأنه يتم النظر حاليا في تعيين جيب ويب وزيرا للدفاع، أخبار زائفة. أنا متأكد من أنه رجل جيد، لكنني لا أعرف جيم ولم أقابله قط... وباتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع، يقوم بعمل رائع!".

The story in the New York Times regarding Jim Webb being considered as the next Secretary of Defense is FAKE NEWS. I’m sure he is a fine man, but I don’t know Jim, and never met him. Patrick Shanahan, who is Acting Secretary of Defense, is doing a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٤ يناير ٢٠١٩

إقرأ المزيد

وذكرت "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن إدارة ترامب تدرس ترشيح جيم ويب، الذي شغل منصب وزير البحرية في عهد الرئيس رونالد ريغان، لتولي حقيبة الدفاع.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد استقال مؤخرا عقب قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، ونصف القوة الأمريكية من أفغانستان.

المصدر: "تويتر"