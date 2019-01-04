فيديو يزيد من شعبية أصغر وافدة إلى الكونغرس الأمريكي

زاد شريط فيديو قديم يظهر أصغر وافدة للكونغرس الأمريكي ألكسندريا أوكاسيو كورتيز من الحزب الديمقراطي وهي ترقص، من شعبيتها بحيث ازداد عدد المعجبين بها بدلا من الإضرار بصورتها.

ويظهر الفيديو القصير غير المؤرخ النائبة كورتيز التي تبلغ الآن 29 عاما حينما كانت طالبة وهي تعيد تمثيل مشهد راقص في فيلم ذاع صيته خلال الثمانينات من القرن الماضي بعنوان "نادي الإفطار"، حيث يكتشف خمسة تلاميذ مختلفون تماما قواسم مشتركة بينهم بعد أن احتجزوا معا.

والشريط الذي نشر على حساب في "تويتر" مجهول الهوية أنشئ حديثا مرفق بالعبارة التالية: "ها هي الشيوعية المفضلة لأمريكا تتصرف بالحماقة التي تشبهها".

...High School video of Alexandria Ocasio-Cortez -- Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj — Dan Jordan (@realdanjordan) 2 января 2019 г.

لكن العديد من متصفحي الإنترنت عبروا عن إعجابهم بشخصية كورتيز، بدلا من السخرية من رقصتها كما توقعه من نشر الفيديو.

وسخرت إحدى مستخدمات "تويتر" من التعليقات المتعددة حول "القضية" وكتبت في تغريدة: "عاجل: نشر مقطع فيديو مؤذٍ للغاية وهو.. عفوا، للأسف، يظهر فقط ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وهي ترقص".

من جهتها، علقت كورتيز على نشر الفيديو بالقول لصحيفة "هيل": "ليس من الطبيعي أن يحظى المسؤولون المنتخبون بسمعة جيدة في الرقص، ويسعدني أن أكون واحدة منهم".

Reuters

المصدر: أ ف ب