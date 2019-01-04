واشنطن: أنقرة متفقة معنا على ضرورة خروج القوات التي تسيطر عليها إيران من سوريا
Reuters Morteza Nikoubazl
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أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة التركية تتفق مع الولايات المتحدة على ضرورة مغادرة الوحدات العسكرية الواقعة تحت السيطرة الإيرانية، الأراضي السورية.
وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي: "أعربت تركيا عن اتفاقها معنا على أن القوات التي تسيطر عليها إيران يجب أن تغادر سوريا".
وأضاف: "و(أيضا هي تتفق معنا) على أنه ليس في مصلحة أحد تشكيل حرس الثورة الإسلامية (الحرس الثوري الإيراني) قاعدة تستعرض القوة في سوريا، ويمكن استخدامها ضد جيران سوريا".
المصدر: تاس
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