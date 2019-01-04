أسترالي يصدم سيارة شرطة ويطعن شخصا في سيدني ثم ينتحر

صدم شاب أسترالي هارب بسيارته اليوم الجمعة سيارة شرطة في مدينة سيدني، ثم صدم مركبات أخرى وطعن أحد المارة، ثم انتحر على مرأى من الشرطة والمارة.

Breaking: 1 dead, 2 injured, after man goes on crime spree in Sydney, Australia.



A man crashed his car, then carjacked a truck and crashed it into five cars, went out of the truck and stabbed a man, then carjacked a taxi before killing himself. pic.twitter.com/4dEWSBLayQ — Jeffrey Porter (@JeffreyPorterPM) January 4, 2019

وأفادت الشرطة أن السائق بدأ بسلسلة الجرائم التي اقترفها بعد محاولة دورية شرطة إيقاف سيارته لأنها لم تكن تحمل لوحة أرقام، مشيرة إلى أن دوافعه ليست إرهابية.

لكن مساعد مفوض الشرطة بالإنابة ميك فيتزجيرالد صرح للصحفيين في سيدني بأن "المتهم كان يحاول إيذاء الناس عمدا.. وحاول جهدا تفادي القبض عليه".

One man dead, another stabbed and cars rammed during a crime rampage spanning four southern Sydney suburbs. Report on 7 News at 6pm. #7Newspic.twitter.com/G82cxnygjn — 7 News Sydney (@7NewsSydney) January 4, 2019

وأضاف: "عندما طعن شخصا بريئا، تولد لدينا اعتقاد أنه يعاني من اضطرابات ومشاكل عقلية"، ولم يكشف عن هوية المهاجم وتفاصيل أكثر عن الواقعة.

وكان السائق قد صدم سيارة الشرطة ثم ترجل من سيارته واستولى على شاحنة توصيل خاصة بعد مطاردة لمسافة 7 كيلومترات عن موقع الاصطدام الأول ثم واصل لنحو 20 كيلومترا إلى ضاحية قريبة من المطار وصدم عدة سيارات في طريقه.

وطعن السائق (24 عاما) أحد المارة عندما حاول منعه من الاستيلاء على سيارة أجرة، وفي نهاية المطاف تمكنت الشرطة من إيقافه وهو في سيارة الأجرة وحاولت صعقه للسيطرة عليه لكنه طعن نفسه في الصدر ومات على الفور.

المصدر: "رويترز"