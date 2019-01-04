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الجمارك الأوكرانية تعترض رسالة من بطريرك موسكو

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الجمارك الأوكرانية تعترض رسالة من بطريرك موسكو
Sputnik Ramil Sitdikov
البطريرك كيريل بطريك موسكو وسائر روسيا، خلال قداس عيد الميلاد عام 2017
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صادرت الجمارك الأوكرانية طردا بريديا كان يحتوي على رسالة بعثها البطريرك كيريل، بطريك موسكو وسائر روسيا للرعية في أوكرانيا عشية حلول عيد الميلاد على التقويم الشرقي في الـ7 من يناير.

وذكر رئيس المكتب الإعلامي لدى بطريركية موسكو فلاديمير ليغويدا اليوم الجمعة، أن الجمارك بررت تصرفاتها بمزاعم مخالفة الإجراءات الجمركية المتبعة.

وأضاف: "لكن الزمن لم يعد كما كان عليه من قبل، فالآن يمكن قراءة الرسالة حتى من شاشة الهاتف الذكي".

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وحسب التقليد السنوي، يرسل بطريرك موسكو نسخا مطبوعة من رسالته إلى الكنائس الأرثوذوكسية الروسية في أوكرانيا، لتتلى على المصلين خلال قداس العيد في الـ7 من يناير.

ولم تعترف بطريركية موسكو وسائر روسيا بشرعية "الكنيسة المحلية المستقلة" المعلنة في أوكرانيا مؤخرا إثر مؤتمر "توحيدي" عقدته كنائس منشقة عن الكنيسة الروسية منتصف الشهر الماضي، بمباركة بطريركية القسطنطينية في إسطنبول.

المصدر: لينتا رو

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