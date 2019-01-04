آبي ينوي تنشيط المفاوضات مع روسيا لتوقيع معاهدة السلام

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نيته المضي قدما في المفاوضات مع موسكو حول قضية جزر الكوريل، والتوقيع على معاهدة السلام بين البلدين.

وقال آبي: "التركيز الآن مصبوب على حل مشكلة الأراضي الشمالية وتوقيع معاهدة السلام. وإذا سمحت الظروف أعتزم زيارة روسيا في النصف الثاني من هذا الشهر لمواصلة المفاوضات حول معاهدة السلام وأود هذا العام أن أخطو خطوة كبيرة نحو هذا الهدف".

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يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان، تتطور بشكل ملحوظ رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماي بموجب اتفاق التجارة الثنائية لعام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر الكوريل الجنوبية، كانت في الواقع جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقيتها.

إلا أن الإعلان المشترك لعام 1956 نص على تسليم اليابان جزيرتي هابوماي وشيكوتان، بعد إبرام معاهدة السلام، دون المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.

المصدر: نوفوستي