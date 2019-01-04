البرازيل قلقة للمناورات الروسية الفنزويلية

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو إنه لا يستبعد إمكانية حوار واشنطن حول إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضي بلاده.

واعتبر بلسنارو في مقابلة تلفزيونية أمس الخميس، أن مسألة وجود قاعدة عسكرية "على الأرض" هي مسألة رمزية، فـ"إمكانيات الجيوش الأمريكي والصيني والروسي تؤمن لها الوصول إلى أي بقعة في الأرض بغض النظر عن وجود قاعدة من عدمه".

وأضاف: "لكن تطورات الأحداث في العالم قد تدفعنا إلى بحث هذه المسألة في المستقبل"، وتابع: "تقاربي مع الولايات المتحدة قضية اقتصادية، لكنه قد يمتد إلى المجال العسكري أيضا. يمكننا عقد اتفاق في هذا المجال".

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كما أعرب الرئيس البرازيلي الذي تولى منصبه رسميا في 1 يناير، عن قلقه للمناورات الجوية المشتركة التي أجرتها روسيا وفنزويلا الشهر الماضي، وقال: "روسيا نفذت مناورات في فنزويلا، ونحن نعرف نوايا دكتاتورية (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو، فهناك ما يدعو البرازيل للقلق بهذا الشأن".

المصدر: "تاس"