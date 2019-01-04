"تايمز" تكشف عن جنسية ثانية يحملها الجاسوس الأمريكي المعتقل في روسيا

ذكرت صحيفة "تايمز" أن الأمريكي بول ويلان المعتقل في روسيا بتهمة التجسس، يحمل الجنسية البريطانية، وأن السفارة الأمريكية في موسكو قد أبلغت لندن باعتقاله.

وقال متحدث وزارة الخارجية البريطانية إن واشنطن توسطت لدى الجانب الروسي للسماح لممثلي القنصلية البريطانية بالاتصال بمواطنهم.

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الأمريكية أن وزارة الخارجية الروسية، أبلغتها رسميا باعتقال المواطن الأمريكي بول ويلان في موسكو بتهمة التجسس.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن ويلان كان يقوم بزيارات نظامية إلى روسيا منذ 2007 ونقلت عن أصدقائه أنه يحترم روسيا جدا، ويتكلم الروسية.

وكشفت أيضا أن ويلان بدأ خدمته في المشاة البحرية الأمريكية عام 1994، وأنه خدم في العراق مرتين، عام 2004 وعام 2006 وتمت إقالته من الجيش لسوء السلوك عام 2008 بعد إدانته بالسرقة.

من جانبه، قال ديفيد ويلان شقيق الموقوف، إن أخاه كان من مشاة البحرية في الجيش الأمريكي وعمل لاحقا في مجال أمن الشركات وذهب إلى موسكو لحضور حفل زفاف.

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وأضاف ديفيد، أن شقيقه زار روسيا عدة مرات في مهمات عمل، وكان حتى توقيفه يعمل في شركة BorgWarner.

واعتقلت المخابرات الروسية الجمعة الماضي ويلان في موسكو بالجرم المشهود، وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة له منذ أمد.

المصدر: وكالات