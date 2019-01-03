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ظريف: ليس من حق أمريكا إلقاء المحاضرات على الآخرين

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ظريف: ليس من حق أمريكا إلقاء المحاضرات على الآخرين
Reuters MURAD SEZER
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إطلاق إيران للمركبات الفضائية، واختبارات الصواريخ، لا تنتهك قرار الأمم المتحدة ذي الصلة رقم 2231.

وكتب ظريف على حسابه على "تويتر"، في معرض رده على نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "الولايات المتحدة في حالة خرق مادي، وبالتالي فهي ليست في وضع يسمح لها بإلقاء المحاضرات على أي شخص".

وأضاف ظريف: "نذكر الولايات المتحدة، بأن القرار 1929 ميت.. والتهديدات تولد التهديدات، في حين أن الكياسة تولد الكياسة".

وحذرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، إيران من المضي قدما في برنامج إطلاق مزعوم إلى الفضاء، وطالبها بإيقاف جميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية.

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المصدر: تويتر محمد جواد ظريف + رويترز

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