استخبارات سيئول تكشف عن اختفاء القائم بأعمال بيونغ يانغ في روما منذ نوفمبر

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي لدى روما جو سونغ-غيل، قد اختفى مع زوجته منذ مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وقال النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية كيم مين-غي، نقلا عن الوكالة إن "مهمة القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي لدى روما جو سونغ-غيل، كانت ستنتهي أواخر نوفمبر الماضي وقد فرّ من المجمع الدبلوماسي مطلع الشهر نفسه مع زوجته".

من جانبه، أكد مصدر في الخارجية الإيطالية أن روما ليست على علم بالتقارير التي تؤكد أن دبلوماسيا من كوريا الشمالية، كان حتى وقت قريب قائما بأعمال بلاده في إيطاليا، قد اختفى منذ نوفمبر الماضي.

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فيما أشار مصدر آخر بالوزارة إلى أن كوريا الشمالية أعلنت في نهاية 2018 أنها ستوفد مبعوثا جديدا إلى روما، مضيفا أن "هذا كان إجراء عاديا جدا".

وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية قد ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية في سيئول أن غيل طلب من إيطاليا منح اللجوء له ولعائلته.

المصدر: وكالات