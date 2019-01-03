صحيفة: مناورات أمريكية مضادّة للسفن قرب أوكيناوا

ذكرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية أن الجيش الأمريكي يعتزم تنفيذ مناورات بالصواريخ المضادّة للسفن قرب جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان لمواجهة أي تهديد قد يكون مصدره الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن واشنطن أبلغت الجيش الياباني عزمها على تنفيذ المناورات قرب أوكيناوا، لافتة إلى أن الجيش الأمريكي سيستخدم خلالها نظام "هيمراس" الصاروخي عالي الدقة، فيما لم تشر الصحيفة إلى موعد هذه المناورات.

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وكتبت "فرانس برس"، أنّ الأنشطة البحرية الصينية في المياه القريبة من اليابان تهدف في مرحلة أولى إلى السيطرة على المياه الواقعة في السلسلة الأولى من الجزر بين أوكيناوا وتايوان والفيليبين، وفي المرحلة اللاحقة إلى فرض سيطرة أكبر.

وفي العام الماضي اعتبر وزير الدفاع الياباني أن الصين "كثّفت بطريقة أحادية الجانب" أنشطتها العسكرية، وهو اتهام ردّت عليه بكين بأن كل ما تقوم به هدفه الدفاع المشروع عن النفس.

المصدر: أ ف ب