روحاني يعلق على زيارة ترامب للعراق ويدعوه للتجول في بغداد

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى زيارة العراق علنا والتجول في شوارع بغداد والبصرة ليرى ماذا يقول العراقيون عن أمريكا.

واعتبر روحاني، أن زيارته الأخيرة إلى العراق مثلت هزيمة له في هذا البلد.

وقال إن ترامب لا يجرؤ على زيارة سوريا ولبنان واليمن، مضيفا أن خروج أمريكا من المنطقة يعني استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى إلى إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تعيش شعوب المنطقة في ظل حكومات ديمقراطية تختارها بنفسها.

وقال روحاني، إن اقتصاد بلاده يتقدم إيجابيا وبشكل مأمول رغم العقوبات والضغوط، مؤكدا أن طهران ماضية وبقوة في مسيرة تصدير نفطها إلى العالم، مشيرا إلى أن هناك مشاكل جزئية قابلة للحل في تصدير النفط.

المصدر: RT