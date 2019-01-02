ظريف يسخر من خروج الولايات المتحدة وإسرائيل من "اليونيسكو"

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن سخريته من خروج الولايات المتحدة وإسرائيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الإيراني، أمس الثلاثاء، على حسابه في "تويتر"، تعليقا على خروج الولايات المتحدة وإسرائيل رسميا من المنظمة الأممية المذكورة.

وقال ظريف في تغريدته إن "إدارة ترامب، وبرفقة الكيان الصهيوني قد خرجا رسميا اليوم من اليونيسكو".

وأشار الوزير بهذا الصدد إلى وجود سوابق لخروج الولايات المتحدة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وذكر منها الاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ومعاهدة باريس للمناخ.

وتساءل ظريف ساخرا: "هل بقي هناك شيء لتخرج منه الإدارة الأمريكية، وصنيعها الكيان الصهيوني؟"، مضيفا "لربما يخرجان دفعة واحدة معا من كوكب الأرض!"

وخرجت الولايات المتحدة وإسرائيل من منظمة اليونيسكو رسميا منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء، في تنفيذ لقرار اتخذه البلدان منذ نحو عام.

وتعرضت هذه المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، لتنديد إسرائيلي شديد في الماضي بسبب انتقاداتها المتكررة لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية، وتصنيف مواقع أثرية هناك إرثا فلسطينيا.

وطالبت الولايات المتحدة بإجراء "إصلاحات جذرية" في المنظمة المعروفة ببرنامجها "إرث العالم" الذي تم وضعه بهدف حماية المواقع الثقافية والتقاليد الأصيلة للشعوب والأقوام.

المصدر: الأناضول