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الشرطة البريطانية توضح الأساس القانوني لاعتقال منفذ عملية الطعن في مانشستر

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الشرطة البريطانية توضح الأساس القانوني لاعتقال منفذ عملية الطعن في مانشستر
Reuters PHIL NOBLE
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أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية أن المشتبه بتنفيذه عملية طعن في ليلة رأس السنة بالمدينة، تم اعتقاله بموجب قانون الصحة العقلية.

وأضافت الشرطة أن قسم مكافحة الإرهاب فيها يواصل التحقيق في هذا الحادث، مشيرة إلى أنه ليس هناك حتى الآن ما يوحي بضلوع أشخاص آخرين في هذا الهجوم.

وتسبب الاعتداء الذي نفذه شاب في الـ25 من العمر قبل ساعة من بدء الاحتفالات برأس السنة الجديدة، يوم الاثنين، في إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم حارس داخل محطة للقطارات في مانشستر.

المصدر: وكالات

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