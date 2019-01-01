الأمن الأمريكي استخدم الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين على حدود المكسيك

استخدم الأمن الأمريكي الغاز المسيل للدموع على حدود المكسيك لمنع مجموعات من المهاجرين من التسلل بقوة إلى أراض الولايات المتحدة، حسبما أفادت "أسوشيتد برس"، الثلاثاء.

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وكشفت الوكالة أن حوالي 150 مهاجرا حاولوا خرق الحاجز المنصوب عند طول الحدود الأمريكية مع المكسيك بالقرب من مدينة تيخوانا، حيث لجأت السلطات الأمريكية ثلاث مرات على الأقل لاستخدام الغاز المسيل للدموع لإحباط محاولتهم هذه.

وذكرت الوكالة بأن نساء وأطفالا وصحفيين كانوا بين المتضررين من استنشاق الغاز.

وروى مهاجرون للوكالة أنهم وصلوا إلى الحدود في الشهر الماضي ضمن قافلة انطلقت من هندوراس.

من جهتها، أعلنت هيئة الجمارك وحراسة الحدود الأمريكية أن الغاز استخدم ضد رماة حجارة كانوا يعرقلون موظفين في جهودهم لإعانة أطفال عالقين في أسلاك الحاجز، مضيفة أن 25 مهاجرا احتجزوا.

ومنذ أكتوبر عام 2018 توجهت قوافل كبيرة من المهاجرين من دول أمريكا الوسطى صوب الحدود الأمريكية عبر أراضي المكسيك، وبلغ إجمالي عددهم نحو 10 ألف شخص.

المصدر: أسوشيتد برس + نوفوستي